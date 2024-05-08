Комментарий Банка Латвии по поводу желания работающего в РФ венгерского банка купить Luminor

Эстонский надзорный орган совместно с Европейским центральным банком (ЕЦБ) рассмотрит предложение крупнейшего банка Венгрии Országos Takarék Pénztár (OTP) о приобретении Luminor Bank или документов для получения разрешения на приобретение значительного пакета акций, сообщили агентству LETA представители Банка Латвии.
Разрешение на приобретение значительного пакета акций также включает в себя всесторонний анализ Luminor Bank в Эстонии, что означает, что влияние нового потенциального акционера на Luminor Bank будет оцениваться вместе со всеми его филиалами, включая филиалы в Латвии и Литве, поскольку эти филиалы не отделены от Luminor Bank и являются подразделениями Luminor Bank в Эстонии.
Банк Латвии пояснил, что процесс принятия решений утверждается Наблюдательным советом ЕЦБ, в котором Банк Латвии также участвует в качестве члена и имеет право выражать свое мнение в процессе принятия решений Наблюдательным советом ЕЦБ. Банк Латвии также участвует в работе совместной группы ЕЦБ по надзору за Luminor Bank, которая рассматривает все ключевые вопросы, связанные с деятельностью и развитием банка.
В Латвии ЕЦБ взял на себя надзор за тремя крупнейшими по размеру активов кредитными учреждениями - Swedbank, SEB banka и банк Citadele, а в Эстонии их четыре - Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank и LHV Pank.
Как уже сообщалось, работающий в странах Балтии Luminor Bank хочет приобрести крупнейший венгерский банк OTP, который также работает в России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
OTP сделала необязывающее предложение о приобретении Luminor американской инвестиционной компании Blackstone, которая владеет контрольным пакетом акций Luminor.
По данным Bloomberg, Blackstone хочет получить за Luminor сумму, в 1,2 раза превышающую балансовую стоимость. Балансовая стоимость Luminor на конец 2023 года составляет 1,8 миллиарда евро, поэтому цена продажи оценивается в 2,1 миллиарда евро.
ОСР работает не только в Венгрии, но и в Албании, Болгарии, Хорватии, России, Черногории, Молдове, Сербии, Словении, Украине и Узбекистане.
Как уже сообщалось, в январе СМИ сообщили, что Blackstone хочет продать Luminor, и что сделка может быть осуществлена уже в этом году.
По размеру активов филиал Luminor Bank в Латвии - четвертый по величине банк в Латвии.
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