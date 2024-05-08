Комментарий Банка Латвии по поводу желания работающего в РФ венгерского банка купить Luminor

Разрешение на приобретение значительного пакета акций также включает в себя всесторонний анализ Luminor Bank в Эстонии, что означает, что влияние нового потенциального акционера на Luminor Bank будет оцениваться вместе со всеми его филиалами, включая филиалы в Латвии и Литве, поскольку эти филиалы не отделены от Luminor Bank и являются подразделениями Luminor Bank в Эстонии.

Банк Латвии пояснил, что процесс принятия решений утверждается Наблюдательным советом ЕЦБ, в котором Банк Латвии также участвует в качестве члена и имеет право выражать свое мнение в процессе принятия решений Наблюдательным советом ЕЦБ. Банк Латвии также участвует в работе совместной группы ЕЦБ по надзору за Luminor Bank, которая рассматривает все ключевые вопросы, связанные с деятельностью и развитием банка.

В Латвии ЕЦБ взял на себя надзор за тремя крупнейшими по размеру активов кредитными учреждениями - Swedbank, SEB banka и банк Citadele, а в Эстонии их четыре - Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank и LHV Pank.