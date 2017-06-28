Дума увеличила зарплату мэра Мазсалацкого края на 400 евро

На одном из первых заседаний Мазсалацкой краевой думы было принято решение о повышении зарплаты председателя самоуправления на 400 евро.

Как пояснили агентству ЛЕТА в думе, повторно избранный на эту должность Харийс Рокпелнис в прошлом созыве получал 1200 евро в месяц. Сейчас его зарплата составит 1600 евро в месяц.

В думе пояснили, что зарплаты чиновников края не привязаны к минимальной. Увеличение зарплаты мэра - инициатива Рокпелниса. Последнее повышение у градоначальника было в марте 2015 года.

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Согласно декларации должностного лица, в прошлом году Рокпелнис за работу в думе получил 15 057 евро.