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Латвию с рабочим визитом посетит заместитель госсекретаря США

LETA
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан | Фото: AP/Scanpix

22 февраля Латвию с рабочим визитом посетит заместитель госсекретаря США Джон Салливан, сообщили агентству ЛETA в МИД.

В программе визита Салливана - встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.

Во время встреч планируется обсудить дальнейшее укрепление партнерства Латвии и США в сфере безопасности и обороны, возможности расширения экономического сотрудничества, актуальные вопросы глобальной безопасности.

В 11.45 запланирована совместная пресс-конференция Салливана и Ринкевича.

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