Сегодня с визитом в Латвию прибывает король Нидерландов Виллем-Александр, который встретится с высшими должностными лицами государства, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

В первый день визита король Виллем-Александр встретится в Рижском замке с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, затем вместе с президентом возложит цветы к памятнику Свободы.

Затем планируются встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом и председателем Сейма Инарой Мурниеце.

Во второй половине дня король посетит Латвийскую национальную библиотеку, чтобы подарить книгу для Народной книжной полки и посетить выставку «В тени Рембрандта».

Затем состоится встреча с участниками семинара «Smart Mobility» в управлении Рижского свободного порта и торжественный ужин у президента Латвии.

Как ранее сообщал Русский TVNET, в связи с кончиной сестры королева Нидерландов Максима не будет сопровождать короля Виллема-Александера во время государственного визита в страны Балтии с 11 по 15 июня.

Инес Соррегьета, младшая сестра королевы Нидерландов Максимы (аргентинка Максима Зоррегуэта Серрути), скончалась в Буэнос-Айресе в возрасте 33 лет.

По данным телеканала, речь идет о самоубийстве. Сестра королевы была найдена мертвой в своей столичной квартире. Известно, что она страдала от депрессии. Королева Максима уже заявила, что «шокирована и крайне опечалена» данным известием.