«Балтийские страны не халявщики в НАТО»

На днях Эстония, Латвия и Литва подписали двусторонние соглашения об обороне с Соединенными Штатами о правовом статусе американских военнослужащих в этих балтийских странах. Как сообщили в министерствах обороны трех балтийских стран, эти договоренности облегчают разворачивание сил США в странах Балтии и позволяют проводить совместные учения. Об этом пишет портал «День», Украина.

В Таллине договор о двустороннем оборонном сотрудничестве подписал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл. «Договор является частью тесной работы, которую мы проводим с США, чтобы восточная граница НАТО была защищена, и чтобы в этом регионе был обеспечен мир», — заявил на церемонии подписания документа министр обороны Эстонии. В свою очередь посол США отметил, что «договор предоставляет правовые рамки и создает предпосылки для двустороннего оборонного сотрудничества» между обеими странами.

Аналогичный документ об оборонном сотрудничестве во вторник подписали в Вильнюсе министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Энн Холл. «Я убежден, что присутствие сил США является одним из важнейших факторов, который позволяет жителям Литвы чувствовать себя безопаснее, и, надеюсь, постоянное присутствие сохранится в будущем», — заявил Кароблис. По словам Энн Холл, документ «еще раз подтверждает готовность обеих стран действовать бок о бок, укрепляя НАТО». «Мы заинтересованы в продолжении присутствия американских войск в Литве, поскольку это является одним из ключевых элементов нашей безопасности», — сказал литовский министр обороны Раймундас Кароблис.

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Напомним, что раньше президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что политика кремлевского лидера является непредсказуемой и поэтому нужно быть готовым ко всему.

Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между США и Латвией было подписано 12 января в Риге. Подпись под этим международным документом поставили министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и посол США в Риге Нэнси Петит. «Это очень важный шаг как для обеспечения нашей обороноспособности и развития вооруженных сил, так и в деле обеспечения безопасности нашего государства.

Латвия приняла на себя обязательство обеспечить присутствие союзников в стране и подписанный сегодня документ является краеугольным камнем этого процесса»,

— сказал журналистам Бергманис после подписания соглашения.

Нужно отметить, что США без большой шумихи, но решительно уже перебросили в страны Балтии войска спецназа на постоянную дислокацию. Генерал Реймонд Т. Томас, глава командования сил специального назначения Пентагона, сказал в интервью New York Times, что

балтийские страны не скрывают, что они боятся России и поэтому очень нуждаются в нашей помощи.

По словам генерала, американцы принесли с собой усовершенствованные технологии слежки и широкие мероприятия по получению разведданных.

Жанета Озолиня, директор Центра международных исследований, политолог, профессор Латвийского университета, Рига:

— Что касается подписанных соглашений, то здесь существует несколько важных компонентов. Во-первых, это один из традиционных не только сигналов заверения в поддержке, а это и практические меры по предоставлению гарантий, которые обеспечивают сдерживание потенциальных амбиций соседних стран.

Во-вторых, это очень важный политический сигнал, что Соединенные Штаты остаются преданным и сильным сторонником безопасности балтийских стран. Особенно важно было продемонстрировать это во время президентской кампании, когда раздавалось очень много противоречивых сигналов, которые звчали со стороны господина Трампа, и которые касались роли НАТО, а также преданности странам-членам Альянса и принципам коллективной обороны. Следовательно, эти шаги, в частности подписание упомянутых выше соглашений, означают, что присутствие Соединенных Штатов и их вклад в безопасность балтийских стран не изменились.

В-третьих, важным практическим пунктом является то, что НАТО выражает обеспокоенность в отношении своего восточного фланга. Поэтому вместе с другими союзниками этот восточный фланг будет усилен.

Нужно подчеркнуть, что упомянутые выше меры, направлены против возможных потенциальных шагов со стороны России, которая иногда делает не совсем четкие заявления по поводу своей национальной политики безопасности.

Как известно, Трамп упрекает страны НАТО, что они не несут в равной степени на себе груз оборонных расходов. Здесь я могу отметить, что балтийские страны очень серьезно относятся к вопросам безопасности и не могут быть главными мишенями критики Трампа. Например, Эстония уже тратит больше 2% ВВП на оборону и даже выделяет дополнительно средства на некоторые практические меры по безопасности. Литовский и латвийский парламенты также приняли обязательства через два-три года достичь уровня расходов на оборону в объеме 2% ВВП. Такое обязательство существует и это свидетельствует, что балтийские страны не халявщики в НАТО.

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