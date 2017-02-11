В гостинице Сочи взорвался газ: есть пострадавшие

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Адлерском районе Сочи в доме гостиничного типа произошел взрыв бытового газа, есть пострадавшие.

Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах региона в субботу, бытовой газ взорвался в частной гостинице, в настоящее время пожарные службы ликвидируют огонь, который распространился в двух жилых помещениях на площади не более 30 кв. метров.

В свою очередь в управлении здравоохранения Сочи агентству сказали, что от взрыва газа пострадали три человека. «Но, пока, только один из них доставлен в больницу. Пока в числе пострадавших только три человека», - сообщили в управлении.

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