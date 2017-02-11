Скандал в США: в колледже раздавали валентинки с изображением Гитлера

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

В колледже Мичигана, США, накануне Дня святого Валентина были распространены поздравительные открытки с изображением Адольфа Гитлера.

Планируете ли Вы праздновать День святого Валентина? 0
Обязательно! Люблю этот добрый и позитивный праздник! 4%
Конечно! Был бы повод! 1%
Праздновать не буду, но сделаю подарок любимой/любимому 8%
Мне не с кем и негде отмечать 2%
Нет, потому что этот праздник чужд для нашей культуры 85%
Проголосовали 74

Мало того, на валентике было написано признание в любви с антисемитским подтекстом: «Моя любовь пылает к тебе, как 6000 тысяч евреев». Об этом пишет Mignews со ссылкой на издание Daily Mail.

Реклама

Антисемитская открытка быстро разлетелась по всему интернету. А после публикации фотографии в адрес колледжа поступило множество жалоб.

В свою очередь правозащитные организации призвали учебное заведение исключить того студента, который стал инициатором данной идеи. Также правозащитники призвали руководство колледжа извиниться за инцидент.

Facebook


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 1200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Естественная Красота Юлии Ковальчук привела фанатов в восхищение Showbiz

Естественная Красота Юлии Ковальчук привела фанатов в восхищение

Найдены причины последнего массового вымирания Hi-Tech

Найдены причины последнего массового вымирания

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие Hi-Tech

Итальянец превратил панорамы Google Maps в путешествие

Пышный бюст Дженнифер Лопес вырвался из боди со стразами Showbiz

Пышный бюст Дженнифер Лопес вырвался из боди со стразами

Наконец выяснили, чем же белый iPhone лучше черного! Hi-Tech

Наконец выяснили, чем же белый iPhone лучше черного!

Курьезы

Праздник

TVNET спрашивает

Планируете ли Вы праздновать День святого Валентина? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 