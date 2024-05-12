В некоторых районах Майорки и Ибицы запретили употребление алкоголя в общественных местах

На испанских курортных островах Майорка и Ибица в субботу, 11 мая, власти запретили публичное употребление алкоголя в четырех зонах для вечеринок. Такими методами власти пытались обуздать антиобщественное поведение туристов.
Запрет, объявленный правительством Балеарских островов в пятницу, 10 мая, вступил в силу в субботу, 11 мая, после публикации в официальной газете.
Теперь алкоголь будет запрещен в четырех печально известных зонах для вечеринок, таких как участки пляжа и общественные места на Плайя-де-Пальма на Майорке.
И отдыхающим, и местным жителям, пойманным, например, с открытой бутылкой пива, грозит штраф в размере 500-1500 евро.
Указ распространяется на Пальму и Люкмахор на Майорке, куда также входят курорт Плайя-де-Пальма и тусовочная зона Магалуф. Ограничения также распространяются на Сант Антони-де-Портмани на Ибице.
Каждая из зон с ограничениями будет получать по четыре миллиона евро в год для реализации этого запрета. Средства будут выплачены из налоговых поступлений от туризма.
Запрет не распространяется на террасы баров и ресторанов и другие места, где разрешено употребление алкоголя.
Алкоголь по-прежнему можно продавать на многочисленных яхтах для вечеринок, курсирующих по островам. Однако теперь они должны соблюдать дистанцию в одну морскую милю (1,85 километра) от запретных зон. Кроме того, яхтам больше не разрешается забирать и высаживать гостей в этих районах.
Ассоциация владельцев отелей Майорки FEHM поддержала решение властей, заявив, что оно поможет положить конец "нецивилизованному туризму".
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