В некоторых районах Майорки и Ибицы запретили употребление алкоголя в общественных местах

Запрет, объявленный правительством Балеарских островов в пятницу, 10 мая, вступил в силу в субботу, 11 мая, после публикации в официальной газете.

Теперь алкоголь будет запрещен в четырех печально известных зонах для вечеринок, таких как участки пляжа и общественные места на Плайя-де-Пальма на Майорке.

И отдыхающим, и местным жителям, пойманным, например, с открытой бутылкой пива, грозит штраф в размере 500-1500 евро.

Указ распространяется на Пальму и Люкмахор на Майорке, куда также входят курорт Плайя-де-Пальма и тусовочная зона Магалуф. Ограничения также распространяются на Сант Антони-де-Портмани на Ибице.

Каждая из зон с ограничениями будет получать по четыре миллиона евро в год для реализации этого запрета. Средства будут выплачены из налоговых поступлений от туризма.

Запрет не распространяется на террасы баров и ресторанов и другие места, где разрешено употребление алкоголя.

Алкоголь по-прежнему можно продавать на многочисленных яхтах для вечеринок, курсирующих по островам. Однако теперь они должны соблюдать дистанцию ​​в одну морскую милю (1,85 километра) от запретных зон. Кроме того, яхтам больше не разрешается забирать и высаживать гостей в этих районах.

Ассоциация владельцев отелей Майорки FEHM поддержала решение властей, заявив, что оно поможет положить конец "нецивилизованному туризму".

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