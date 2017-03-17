ЕС вновь призвал все страны ООН присоединиться к антироссийским санкциям

Перед трехлетней годовщиной присоединения Крыма к России, которая будет отмечаться 18 марта, Евросоюз (ЕС) призвал все страны ООН присоединиться к антироссийским санкциям.

В документе, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS), подтверждается, что «три года спустя после незаконной аннексии» Крыма и Севастополя Российской Федерацией «Европейский союз остается твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины».

Заявление сделано верховным представителем ЕС Федерикой Могерини от имени Евросоюза. В нем говорится, что присоединение Крыма - «нарушение международного права» и «вызов международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка».

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ЕС подтверждает приверженность политике непризнания и санкций и «вновь призывает страны - члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262».

Этот документ о территориальной целостности Украины был принят 27 марта 2014 года, в нем говорится, что референдум по Крыму не имеет законной силы, и подтверждается суверенитет и территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах. В резолюции, которая имеет рекомендательный характер, отмечается, что народное голосование не имеет никакой силы и не может служить основанием для любого изменения статуса республики. Документ приняли 100 стран - членов ООН, против проголосовали 11 (Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Куба, КНДР, Мавритания, Никарагуа, Россия, Сирия, Судан), воздержались - 58.

«Европейский союз не признает ни проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове, ни избранных местных или национальных представителей», - говорится в заявлении.