СМИ: десятки банков Германии отмывали деньги из РФ через Латвию

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Не менее 27 немецких банков получали деньги, которые российские злоумышленники отмывали в Европе с 2010 по 2014 годы. На счета немецких кредитных учреждений поступило в общей сложности 66,5 млн долларов.

Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung, принимавшая участие в международном расследовании схемы под кодовым названием «Глобальная прачечная» (The Global Laundromat).

Как отмечает издание,

денежные переводы во всех случаях поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka.

Оба эти банка находятся в центре масштабной международной схемы отмывания денег, которую SZ называет «Русской прачечной» (Russian Laundromat).

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Наибольшая сумма - 27,4 млн долларов - поступила на счета Commerzbank, на счета Deutsche Bank - около 24 млн долларов.

Commerzbank отказался комментировать эту информацию, указав лишь, что соблюдение норм, направленных на предотвращение незаконных трансакций (Compliance), всегда имело для него большое значение.

Со своей стороны Deutsche Bank сообщил, что он "значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 году нанял одну тысячу новых сотрудников в отделы Compliance и "Борьба с финансовыми преступлениями".

Публикация в Süddeutsche Zeitung появилась в результате расследования, проведенного международной организацией журналистов-расследователей (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) «Новой газетой» и Süddeutsche Zeitung.

Всего в изучении схем «Глобальной прачечной» участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над изучением «Панамских досье», которые помогли вскрыть спрятанные в офшорах тайные счета многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и т.д.

Напомним, ранее стало известно, что банки Британии также «отмывали» деньги из России. Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти 740 млн долларов в рамках международной схемы по отмыванию денег.

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