Чешский посол остался без работы из-за твитов своей жены

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Посол Чехии в Швейцарии и Лихтенштейне Карел Борувка был отозван из-за критических публикаций в Twitter своей супруги.

Как пишет газета Lidovky, министерство иностранных дел уведомило дипломата о том, что он должен покинуть свой пост до 30 апреля. «Меня упрекают, что я не могу повлиять на свою жену и ее действия в социальных сетях», — пояснил Борувка. Сам он счел свою отставку несправедливой, поскольку лично он «не совершил никаких ошибок». Жена посла Алена Борувкова активно критикует в Twitter чешских политиков. Ранее она состояла в Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) и выдвигалась на пост заместителя председателя. Нынешний глава МИД Людомир Заоралек также является членом этой партии.


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