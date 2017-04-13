Зоопарк Швейцарии заказал тест на отцовство для детеныша орангутана

Зоопарк швейцарского города Базель объявил о появлении потомства у одной из его питомиц - 17-летней самки суматранского орангутана по кличке Кила. В настоящее время администрация проводит ДНК-тест, чтобы определить отца «младенца», которого назвали Омбак, сообщает The Local.

Дело в том, что Кила живет в вольере с еще одной самкой и тремя самцами. При этом молодая мать пользуется у представителей противоположного пола популярностью, заявила журналистам представитель зверинца Фабия Висс.

Она также сообщила, что Кила стала матерью еще в начале марта. Появившийся у нее детеныш стал всего лишь вторым детенышем суматранского орангутана, появившимся на свет в зоопарке Базеля с 1900 года. Первого родила четыре года назад самка по кличке Кетава.

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При этом сотрудница зоопарка уточнила, что у Килы тоже есть опыт материнства. Ранее она «удочерила» свою младшую сестру. Это произошло восемь лет назад после смерти их матери.



