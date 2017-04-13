Зоопарк Швейцарии заказал тест на отцовство для детеныша орангутана

 

Фото: AP/Scanpix

Зоопарк швейцарского города Базель объявил о появлении потомства у одной из его питомиц - 17-летней самки суматранского орангутана по кличке Кила. В настоящее время администрация проводит ДНК-тест, чтобы определить отца «младенца», которого назвали Омбак, сообщает The Local.

Дело в том, что Кила живет в вольере с еще одной самкой и тремя самцами. При этом молодая мать пользуется у представителей противоположного пола популярностью, заявила журналистам представитель зверинца Фабия Висс.

Она также сообщила, что Кила стала матерью еще в начале марта. Появившийся у нее детеныш стал всего лишь вторым детенышем суматранского орангутана, появившимся на свет в зоопарке Базеля с 1900 года. Первого родила четыре года назад самка по кличке Кетава.

Реклама

При этом сотрудница зоопарка уточнила, что у Килы тоже есть опыт материнства. Ранее она «удочерила» свою младшую сестру. Это произошло восемь лет назад после смерти их матери.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Как важно иногда потерять ключи от машины... Hi-Tech

Как важно иногда потерять ключи от машины...

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий Wo&Men

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий

Студентам удалось заснять извержение вулкана в опасной близости Hi-Tech

Студентам удалось заснять извержение вулкана в опасной близости

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной Showbiz

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть Hi-Tech

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть

Животный мир

Швейцария

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
PRESES SEKRETĀRU/-I
PRESES SEKRETĀRU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 