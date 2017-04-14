NBC News: США готовы ударить «Томагавками» по КНДР

 

Фото: Reuters/Scanpix

США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.

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США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа «Томагавк», сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: U.S. May Launch Strike If North Korea Reaches For Nuclear Trigger

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Кроме того, тяжелые бомбардировщики американских ВВС разместились на острове Гуам. Они, как подчеркивается, тоже готовы атаковать «по необходимости».

В то же время в Северной Корее предупредили, что ударят по США ядерным оружием, если зафиксируют атаку с американской стороны.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал запланированной отправку ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову.

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