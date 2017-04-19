Порошенко сравнил Россию с крокодилом

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в Лондоне сравнил Россию с крокодилом, приведя слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

«Черчилль сказал в январе 1942-го: «Каждый надеется, что если он вдоволь накормит крокодила, то крокодил съест его позже других». Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, — это Украина. И крокодил, которого много кто хотел бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия», — цитирует телеканал «112 Украина» украинского президента.

Порошенко добавил: он уверен, что «Россия не наестся».

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«Она не верит в демократию и права человека, она верит в доминирование над миром и зону влияния, она не играет по правилам», — объяснил президент.

Также Петр Порошенко обвинил Россию в попытке построить альтернативную реальность. «Москва не просто отвергает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность, основанную на альтернативных ценностях — тирания вместо демократии, нетерпимость вместо уважения», — заявил Порошенко.

Он добавил, что Москва нарушила все двусторонние договоренности, по которым признавала и гарантировала суверенитет и территориальную целостность Украины. «Сегодня она нарушает свои бесчисленные обещания в рамках минского процесса. Нет эффективного прекращения огня, нет освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, нет доступа (на неконтролируемую Киевом территорию — прим.) у международных гуманитарных организаций. В этом никто не виновен, кроме России», — сказал украинский лидер.