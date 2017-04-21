Берлин признан самым опасным городом Германии

Берлин по итогам 2016 года возглавил рейтинг самых опасных городов Германии. В столице страны было совершено 16 тысяч 161 зарегистрированное правонарушение на 100 тысяч жителей, сообщает Die Welt со ссылкой на данные полицейской статистики.

На втором месте по количеству правонарушений находится Лейпциг (15811 на 100 тысяч населения), на третьем – Франкфурт-на-Майне (15671). Именно Франкфурт возглавлял рейтинг по итогам 2015 года.

Самым безопасным городом Германии вновь стал Мюнхен. Правонарушений там в два раза меньше чем в Берлине, всего 7909 на 100 тысяч жителей. В группе самых безопасных городов Германии находятся также Аугсбург, Оберхаузен и Висбаден.

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