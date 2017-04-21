Берлин признан самым опасным городом Германии

Берлин по итогам 2016 года возглавил рейтинг самых опасных городов Германии. В столице страны было совершено 16 тысяч 161 зарегистрированное правонарушение на 100 тысяч жителей, сообщает Die Welt со ссылкой на данные полицейской статистики.
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На втором месте по количеству правонарушений находится Лейпциг (15811 на 100 тысяч населения), на третьем – Франкфурт-на-Майне (15671). Именно Франкфурт возглавлял рейтинг по итогам 2015 года.
Самым безопасным городом Германии вновь стал Мюнхен. Правонарушений там в два раза меньше чем в Берлине, всего 7909 на 100 тысяч жителей. В группе самых безопасных городов Германии находятся также Аугсбург, Оберхаузен и Висбаден.