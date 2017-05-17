После запрета российский ВК стал популярнейшим сайтом Украины

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Администрация социальной сети ВКонтакте заявила, что вчера ресурс стал самым популярным сайтом в Украине. Об этом сказано на странице группы VK Україна.

Вчера президент Петр Порошенко подписал указ о запрете российских сайтов в Украине. В список, кроме ВКонтакте, попали Одноклассники, Mail.ru, Yandex и другие.

«Вчера наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом в стране», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ВКонтакте установил новый рекорд в Украине: 18 миллионов уникальных посетителей за сутки - на два миллиона больше чем в прошлом рекорде.


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