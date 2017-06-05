Крупнейший в Европе круизный лайнер за $1 млрд впервые вышел в море

Самый крупный круизный лайнер Европы MSC Meraviglia
 

Самый крупный круизный лайнер Европы MSC Meraviglia. Фото: AP/Scanpix

5 июня 2017 года в свой первый рейс вышел самый крупный круизный лайнер Европы MSC Meraviglia. В символическом спуске на воду принял участие новый французский лидер Эммануэль Макрон - пишет портал topnews.ru

Длина судна, построенного по заказу швейцарской компании MSC Cruises, составляет 315 метров, высота — 65 метров. Стоимость корабля оценивается в 892 млн. евро или порядка 1 млрд. долларов. Он способен принять на борт 5714 пассажиров и втрое большее число членов экипажа. Всего у лайнера 19 палуб. MSC Cruises - настоящий плавучий город с десятками магазинов, ресторанами и казино.

3 июня судно MSC Meraviglia прибыло в Гавр, откуда уже 5 июня с пассажирами на борту отправился в Лиссабон, Барселону, Марсель и Геную. Он будет ходить по Средиземному морю до 2019 года, после чего его переведут в Майами для проведения круизов по островам Карибского моря.

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