Пятеро британских гвардейцев потеряли сознание во время парада в честь королевы

 

Фото: AP/Scanpix

Пятеро гвардейцев потеряли сознание во время парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II в Букингемском дворце из-за необычной для Великобритании жары. Парад продолжали, несмотря на павших прямо в строю воинов. Чтобы унести одного из них на носилках, медикам пришлось медленно маршировать по площади, соблюдая правила парада.

Королева Великобритании Елизавета II празднует два дня рождения: она родилась 21 апреля, но в июне каждого года Британия также отмечает парадами традиционный официальный день рождения королевы. Из-за 25-градусной жары во время праздничного парада в Букингемском дворце один из гвардейцев потерял сознание — он упал лицом в землю и лежал среди неподвижно стоящих солдат, пока к нему не промаршировали санитары, также соблюдавшие регламент парада.

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По сообщению пресс-секретаря Королевских вооружённых сил, всего на параде из-за жары, достигавшей 27 градусов, потеряли сознание пять гвардейцев. Всем им была оказана необходимая помощь, пишет Daily Express.

Причина обморока гвардейца не стала для англичан сюрпризом — некоторые отметили, что надевать на солдат такую униформу в почти 30 градусов жары сродни садизму.

Потеря сознания из-за жары странным образом стала повторяющимся происшествием на парадах британских гвардейцев. Год назад на параде в честь дня рождения королевы один из гвардейцев также потерял сознание. Подобные случаи происходили и в прошлом: в 2011 году упавшего в обморок гвардейца унесли из строя стоящие рядом с ним солдаты, но перед этим они сделали несколько жестов, показывающих, что регламент парада должен соблюдаться при любых происшествиях.


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