Европа продлила крымские санкции еще на год

Ограничения, касающиеся Крыма и Севастополя, продолжены до 23 июня 2018 года.

Совет Евросоюза продлил санкции в ответ на аннексию Россией Крыма еще на один год, передает УНИАН.

Сообщается, что такое решение приняли в Люксембурге министры иностранных дел стран-членов ЕС.

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Таким образом, санкции, касающиеся Крыма и Севастополя, продолжены до 23 июня 2018 года.

Санкции против России по Крыму включают в себя запреты на импорт в ЕС продуктов с полуострова, инвестиции в него и запрет на услуги, связанные с туристической деятельностью. Также запрещается экспорт ряда товаров и технологий.

По словам российского президента Владимира Путина, Россия всегда жила под санкциями. Он заявил, что западные страны их вводили, когда чувствовали конкуренцию.

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