Европа продлила крымские санкции еще на год

Ограничения, касающиеся Крыма и Севастополя, продолжены до 23 июня 2018 года.
Совет Евросоюза продлил санкции в ответ на аннексию Россией Крыма еще на один год, передает УНИАН.
Сообщается, что такое решение приняли в Люксембурге министры иностранных дел стран-членов ЕС.
Таким образом, санкции, касающиеся Крыма и Севастополя, продолжены до 23 июня 2018 года.
Санкции против России по Крыму включают в себя запреты на импорт в ЕС продуктов с полуострова, инвестиции в него и запрет на услуги, связанные с туристической деятельностью. Также запрещается экспорт ряда товаров и технологий.
По словам российского президента Владимира Путина, Россия всегда жила под санкциями. Он заявил, что западные страны их вводили, когда чувствовали конкуренцию.Еще по этой теме