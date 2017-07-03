Сирия пригрозила США «ответом от союзников» в случае нового удара

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Дамаск пригрозил Вашингтону «ответным ударом от союзников» в случае атаки по правительственным войскам Сирии наподобие ракетного удара, нанесенного США по авиабазе ВВС Сирии весной этого года. Об этом сообщает агентство FARS в понедельник, 3 июля.

«Мы бы не удивились, если бы Соединенные Штаты совершили новые атаки против Сирии. Но им следует внимательно рассмотреть возможные реакции (на атаки, – ред.), и они должны знать, что ответ Сирии и ее союзников будет не таким, как после первого акта агрессии (ракетного удара США по базе Эш-Шайрат ВВС Сирии после предполагаемой химатаки в Хан-Шейхуне, – ред.)», – заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Он вновь подчеркнул, что официальный Дамаск с 2014 года не располагает химическим оружием, так как все имевшиеся вооружения были уничтожены в соответствии с соглашением, которого удалось достичь России и США.

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Недавно в Белом доме заявляли, что режим президента Сирии Башара Асада готовит химическую атаку.

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