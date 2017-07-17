Внезапное наводнение в США; известно о семи погибших

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

По меньшей мере семь человек погибли и еще три пропали без вести в результате внезапного наводнения в американском штате Аризона, сообщает телеканал CNN. Трагедия произошла к северу от города Пейсон в центральной части штата, где располагается водоем Колд Спрингс. Местные жители часто выезжают туда на отдых семьями.

В момент, когда обрушилась стихия, возле водоема находилась семья из 14 человек. Четверых из них удалось спасти. В департаменте шерифа округа Хила отметили, что среди погибших - двое детей.

По предварительным данным, внезапное наводнение было вызвано обильными и продолжительными дождями.

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В настоящее время в районе инцидента проводится поисково-спасательная операция.

Уже после инцидента Национальная погодная служба США объявила о возможных внезапных наводнениях почти на всей территории Аризоны. Предупреждение будет действовать до вечера понедельника, 17 июля.

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