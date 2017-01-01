Мощнейший ураган «Ирма» обрушился на юг Флориды

Ураган «Ирма», который признан самым мощным за последнее десятилетие, достиг территории штата Флорида, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.
Стихия унесла жизни как минимум 25 человек.
Ураган обрушился на острова Флорида-Кис на юге штата. Согласно прогнозам, он будет перемещаться в северо-западном направлении по побережью Флориды.
Предостережение офиса шерифа стало реакцией на необычный флешмоб, который начал 22-летний житель Флориды Район Эдвардс. Он создал событие в Facebook, и к его идее - пострелять в ураган - присоединились десятки тысяч человек.
По данным на утро воскресенья, 25 тысяч человек заявили о своем участии, еще 53 тысячи - о заинтересованности в событии «Shoot at Hurricane Irma».