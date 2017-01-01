Мощнейший ураган «Ирма» обрушился на юг Флориды

Стихия унесла жизни как минимум 25 человек.

Ураган обрушился на острова Флорида-Кис на юге штата. Согласно прогнозам, он будет перемещаться в северо-западном направлении по побережью Флориды.

Предостережение офиса шерифа стало реакцией на необычный флешмоб, который начал 22-летний житель Флориды Район Эдвардс. Он создал событие в Facebook, и к его идее - пострелять в ураган - присоединились десятки тысяч человек.

По данным на утро воскресенья, 25 тысяч человек заявили о своем участии, еще 53 тысячи - о заинтересованности в событии «Shoot at Hurricane Irma».