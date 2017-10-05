Журналистка умерла от усталости. За месяц она проработала на 159 часов больше, чем надо

Молодая журналистка, освещавшая выборы, проработала 159 часов сверх нормы и умерла через три дня после дня голосования от сердечной недостаточности. Японское общественное телевидение признало, что смерть одной из сотрудниц компании была вызвана многочисленными переработками и неправильной организацией труда. Ее случай может усилить давление на японское правительство, которое ищет способы запретить гражданам засиживаться на работе допоздна.

Она умерла от хронической сердечной недостаточности, пишет Meduza.io. 31-летняя журналистка Мива Садо умерла еще в 2013-м. В июне и июле того года она освещала выборы в Столичную ассамблею Токио и Палату Советников — а через три дня после голосования умерла.

Расследование длилось почти год. после этого было установлено, что журналистка умерла от серьезных переработок. В месяц, предшествовавший смерти, она проработала 159 часов сверх нормы, а отдыхала всего два дня. Это значит, что в том месяце у нее было 28 рабочих дней по 12 часов каждый.

NHK reveals journalist’s 2013 death was caused by overwork

Работодатель Садо, японский общественный вещатель NHK, опубликовал результаты расследования только сейчас. Как объясняют в NHK, трехлетняя отсрочка обусловлена уважением к чувствам родственников, просившим не предавать этот случай огласке. В компании сообщили, что не считают произошедшее частным случаем, а напротив, видят в нем «проблему всей организации в целом, в том числе условий труда и того, как освещаются выборы».

Смерть от переработки («кароси») — серьезная проблема для японского общества, где принято демонстрировать свое прилежание и дисциплину, засиживаясь на работе допоздна. Каждый год в стране регистрируются сотни смертей, связанных с чрезмерной рабочей нагрузкой и стрессом: люди умирают от инсультов и инфарктов или совершают самоубийства. В 2015-м году было зарегистрировано больше 2 тысяч суицидов, связанных с переработками. В октябре 2016 года японские власти сообщали, что каждый пятый работник находится в зоне риска (то есть перерабатывает на 80 часов в месяц или больше) и может умереть от переработок.

По сообщению The Japan Times, один из сотрудников NHK рассказал, что смерть сотрудницы стала хорошей демонстрацией того, как работники телекомпании работают в период выборов. Кроме того, он пояснил, что

многие намеренно перерабатывают в попытке доказать свою профпригодность.

В NHK признались, что стараются следить за тем, чтобы сотрудники не злоупотребляли с провождением времени на работе, но контроль является недостаточно жестким.

Международная организация труда относит к причинам спровоцированного работой стресса работу в ночную смену, в вечерние часы или в выходные, слишком долгие рабочие смены; стресс из-за невозможности достигнуть целей, поставленных компанией; увольнения и буллинг; давление на менеджеров среднего звена, которым часто приходится выбирать между защитой своих подчиненных и выполнением плана компании по сокращениям.

Как пишет Guardian, случай Садо, вероятно, усилит давление на японские власти. Год назад общественную дискуссию о вреде переработок спровоцировала смерть 24-летней сотрудницы рекламного агентства Dentsu. Она работала по 100 часов в месяц сверх нормы, жаловалась на физическое и психическое истощение, а после нескольких месяцев переработок покончила с собой. После этого случая правительство предложило наказывать компании, сотрудники которых перерабатывают на 100 и больше часов в месяц, однако никаких мер принято так и не было.