Российский посол: вступление Финляндии в НАТО приведёт к мерам со стороны России

Дипломатический представитель России заявил, что размещение военной инфраструктуры альянса вблизи российско-финляндской границы приведет к значительным последствиям для отношений двух стран.

В интервью газете Ilta Sanomat посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что присоединение Суоми к блоку НАТО привело бы к ответным мерам со стороны России, однако не уточнил, к каким. Об этом сообщает Русская служба новостей Yle.

Дипломат также подчеркнул, что население Финляндии не поддерживает вступление в Североатлантический альянс, а проводимая сейчас политика неприсоединения гарантирует стабильность в регионе Балтийского моря, пишет fontanka.fi.