Марин Ле Пен лишили неприкосновенности

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции лишило лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом в среду, 8 ноября, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на осведомленные парламентские источники.

Отмечается, что Ле Пен лишена иммунитета за публикацию на своей странице в соцсети Twitter фотографий одной из жертв группировки Исламское государство.

Ранее по факту этой публикации было начато судебное производство.



Решение лишить Ле Пен неприкосновенности одобрило бюро Национального собрания – высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента.

Напомним, ранее Ле Пен обвинили в использовании речи ее соперника Франсуа Фийона, проигравшего в первом туре выборов.