На Донбассе нашли золотую жилу

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики объявили о геологической находке: в республике нашли золотую жилу и планируют в 2018 году начать добычу драгоценного металла.

Главу ЛНР Игоря Плотницкого цитирует «Интерфакс»: «Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта. Попробуем добывать наше золото, которое находится на территории нашей республики».

Глава ЛНР предполагает, что «оно (золото) и не будет сверхприбыльным, но прибыль там все равно будет».

По-видимому, для него это вопрос престижа. «Это и такой показатель для нас, что у нас это есть, и мы это можем. Во-вторых, только разведка и работа покажет, насколько серьезна эта жила и россыпи», - указал Плотницкий.

ЛНР - одно из двух территориальных образований, контролируемых сепаратистами на юго-востоке Украины. Плотницкий возглавляет ЛНР с августа 2014 года.