Прямой эфир BBC прервали женские стоны

В сети обсуждают утренний прямой эфир «Би-би-си», во время которого были слышны женские стоны. Видеозапись опубликована на YouTube.

Инцидент произошел во время выпуска BBC Breakfast 10 ноября. Корреспондент Эмма Варди (Emma Vardy) рассказывала последние новости по теме выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), когда на заднем фоне стали громко раздаваться непристойные звуки.

Как оказалось позднее, съемочную группу заметили пранкеры из группы Trollstation, они и решили включить женские стоны из своего автомобиля.

Пользователи Twitter указали, что Варди прекрасно справилась со своей работой, проигнорировав происходящее, и назвали ее истинным профессионалом. Некоторые отметили, что не понимают, как журналистка смогла работать в такой обстановке.