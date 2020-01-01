LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Наводнение в Греции: число погибших возросло до 20

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Число погибших в результате наводнений в Греции достигло 20 человек. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что стихия оставила без крыши над головой десятки человек и разрушила инфраструктуру городов Мандра, Мегара и Неа-Перамос.

Как сообщили местные жители, местами вода затапливала первые этажи зданий. По данным СМИ,

дожди такой силы – редкость для Греции, инфраструктура которой не готова к наводнениям.

Напомним, ранее сообщалось о наводнениях в окрестностях Афин, вызванные сильными ливнями, которые привели к гибели уже 15 человек – десяти мужчин и пяти женщин.

0 Комментарии