Наводнение в Греции: число погибших возросло до 20

Число погибших в результате наводнений в Греции достигло 20 человек. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что стихия оставила без крыши над головой десятки человек и разрушила инфраструктуру городов Мандра, Мегара и Неа-Перамос.

Как сообщили местные жители, местами вода затапливала первые этажи зданий. По данным СМИ,

дожди такой силы – редкость для Греции, инфраструктура которой не готова к наводнениям.

Напомним, ранее сообщалось о наводнениях в окрестностях Афин, вызванные сильными ливнями, которые привели к гибели уже 15 человек – десяти мужчин и пяти женщин.