В крупнейшем торговом центре Стокгольма прогремел взрыв

Сегодня после полудня в крупнейшем торговом центре Стокгольма Mall of Scandinavia в магазине одежды H&M произошел взрыв. Посетителей и работников торгового центра эвакуировали.

Взрыв произошел около 14 часов. Его причина пока неизвестна. Сообщается, что повреждения невелики. По предварительной информации, раненых нет.

После взрыва из магазина шел дым, но очаги возгорания удалось потушить.

«Мы не знаем, какого типа был взрыв. Известно, что масштаб его был невелик, он привел к небольшому пожару», - сказал координатор местного спасательного центра Петер Тистам.

По его словам, сейчас огонь потушен и пожарные покинули объект.

«Полагаю, что незначительные повреждения получили и соседние магазины, но пока не могу сказать ничего определенного», - добавил он.