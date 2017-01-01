Исполнителем теракта в Петербурге оказался местный националист Дмитрий

СМИ выясняют личность питерского взрывника, о задержании которого ФСБ рапортовала ранее. Из данных разрозненных источников следует, что бомбу в рюкзаке принес в магазин «Перекресток» 35-летний Дмитрий Лукьяненко - стоящий на учете в психоневрологическом диспансере житель Петербурга, заявивший о принадлежности к странной националистической организации. Официальных данных о нем или его мотивах нет.

«Фонтанка» сообщает, что задержали жителя Красносельского района города.

Источник «Интерфакса» заявил, что задержан гражданин России Дмитрий Лукьяненко. Он придерживается националистических взглядов и заявил о членстве в организации New Age («Новая эра»).

Позже источник ТАСС объявил, что подозреваемый стоял на учете в психоневрологическом диспансере и «вел асоциальный образ жизни».

По данным «Фонтанки», Дмитрию 35 лет и ранее он был судим по статье о незаконном обороте наркотиков.

Источник питерского издания утверждает, что задержали его дома и что он сразу дал признательные показания.

Telegram-канал Mash опубликовал фото мужчины, которого называет Дмитрием Лукьяненко, участником «националистического оккультного движения».

Мужчину в магазине «Перекресток» засняли камеры наблюдения: он оставил рюкзак с самодельной бомбой в камере хранения. Взрывом были ранены 18 человек.

ФСБ сообщила, что задержали его 30 декабря. Где и как прошла операция - не уточняется. После задержания подозреваемый был передан в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших следственных действий.

В ФСБ задержанного называют сразу и исполнителем, и организатором теракта в «Перекрестке».

В СК сообщили о начале следственных действий, а также о том, что следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в среду, 27 декабря, на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте возле камер хранения магазина «Перекресток». Мощность взрывного устройства составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» и пока не дал произошедшему иную квалификацию.

Накануне о своей ответственности за теракт объявило «Исламское государство»*, но никаких доказательств причастности представлено не было.