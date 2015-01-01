«Ледяной мальчик» из Китая помог своей школе собрать 15 тысяч $ пожертвований

Восьмилетний китайский школьник Ван Фумань прославился на всю страну как «Ледяной мальчик» после того, как в понедельник утром вошел в класс начальной школы Чжуаншанбао в горном округе Чжаотун: его волосы и брови были покрыты инеем, а руки обморожены. Фотография несчастного Вана попала в интернет и быстро стала вирусной.

Сотни человек захотели согреть ребенка, который вынужден каждый день по любой погоде преодолевать 4,5 км пешком, чтобы попасть в школу, а потом - обратно домой.

Всего за пару дней энтузиасты собрали через интернет 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов) пожертвований,

которых хватит не только на нормальную зимнюю одежду «Ледяному мальчику» и всем другим 80 ученикам этой школы,

но и на отопление классных комнат. При этом деньги продолжают до сих пор поступать.

Think you have a hard time getting to class? This boy in China walked for an hour in -9 degrees, 4.5km just to get to school... he looks like the Ice King ☃️ pic.twitter.com/UiLGVCYSzR— Internsheeps (@internsheeps) 11 января 2018 г.

Как передает Medium, Ван Фумань живет в сельской ветхой хибаре со своей старшей сестрой и больной бабушкой. Но после того, как буквально за одну ночь Ван превратился в интернет-знаменитость, домой вернулся его отец-гастарбайтер. Добрые люди, желающие помочь мальчику, предложили отцу работу рядом с домом.

Между тем, как отмечают местные издания, в сельских районах Китая еще множество детей, мерзнущих сегодня в своих классных комнатах - им тоже нужна помощь, но, увы, не всем посчастливилось прославиться благодаря случайной фотографии.



Как известно,

посещение школ для детей в отдаленных сельских районах Китая является проблематичным не только в неблагоприятных погодных условиях.

Например, школьники из горной деревушки Атулеэр в южной провинции Сычуань, чтобы попасть в школу, должны каждый раз подниматься по 800-метровой лестницена отвесной скале.





