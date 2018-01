«Ледяной мальчик» из Китая помог своей школе собрать 15 тысяч $ пожертвований

Сотни человек захотели согреть ребенка, который вынужден каждый день по любой погоде преодолевать 4,5 км пешком, чтобы попасть в школу, а потом - обратно домой.

Всего за пару дней энтузиасты собрали через интернет 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов) пожертвований,

которых хватит не только на нормальную зимнюю одежду «Ледяному мальчику» и всем другим 80 ученикам этой школы,

но и на отопление классных комнат. При этом деньги продолжают до сих пор поступать.

Think you have a hard time getting to class? This boy in China walked for an hour in -9 degrees, 4.5km just to get to school... he looks like the Ice King ☃️ pic.twitter.com/UiLGVCYSzR— Internsheeps (@internsheeps) 11 января 2018 г.