В Дубае открыли самое высокое здание гостиницы

Ранее самым высоким зданием гостиницы в Дубае считали «JW Marriott Marquis», однако только что открытая гостиница «The Gevora Hotel» на один метр выше.

Эксклюзивная гостиница предлагает своим клиентам различные развлечения — оздоровительный центр, сауны, бассейны, а также пять различных ресторанов.

Гостиница обустроена в стиле «Art Deco», всего в ней 528 номеров. В «The Gevora Hotel» три типа комнат — комнаты люкс (46 квадратных метров), комнаты люкс с одной спальней (62 квадратных метра), а также апартаменты с двумя спальнями (85 квадратных метров).

Четырехзвездочная гостиница устроена так, чтобы клиенты в ней могли не только отдыхать, но и выбирать ее для командировок и деловых поездок — в гостинице также расположены бизнес-центр и зал для конференций.



Однако «The Gevora Hotel» не самое высокое здание гостиницы в мире. Этот титул по-прежнему принадлежит зданию гостиницы «The Ritz-Carlton» в Гонконге — пятизвездочной гостинице высотой 488 метров.