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В России самолет засыпал золотом взлетную полосу

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Самолет перевозил 9 тонн золота. Его большая часть вывалилась во время аварии. Сейчас его пытаются собрать по взлетно-посадочной полосе.

В Якутске у самолета при взлете оторвало створку люка, в результате чего на взлетную полосу высыпалось золото. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, пишут Вести.

Как отмечается, во время взлета у грузового самолета Ан-12 авиакомпании Нимбус воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. Самолет благополучно приземлился в аэропорту в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.

В настоящее время проводится проверка причин ЧП. Известно, что к вылету самолет готовили техники, которые входят в состав экипажа.

По данным Telegram-канала Mash, самолет перевозил 9 тонн золота. Его большая часть вывалилась во время аварии. Сейчас его пытаются собрать по взлетно-посадочной полосе.

Напомним, пассажирский самолет Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines, направлявшийся из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, потерпел крушение в непальском международном аэропорту Трибхуван.

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