В РФ обрушились четыре этажа жилого дома, есть жертвы

В результате инцидента пострадали четыре человека, один из них погиб. По данным спасателей, два человека спасены, еще четверо находятся в заблокированных квартирах.

В российском Мурманске во вторник, 20 марта, обрушились четыре этажа жилого дома, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает РИА Новости.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел на улице Свердлова, а причиной овала стал взрыв газа. Как следствие, обрушилось перекрытие и часть внешней стены со второго по пятый этаж.

В российском МЧС рассказали, что в результате инцидента пострадали четыре человека, один из них погиб.

«Два человека спасены, и четверо находятся в заблокированных квартирах, которые мы будем эвакуировать с помощью автолестницы», - рассказал начальник ведомства по Мурманской области РФ Владимир Гусев.

Отмечено, что из двух находящихся под завалами один - ребенок.

Сейчас спасатели разбирают завалы на третьем этаже здания. Четвертый и пятый этажи рухнули. Из дома эвакуированы все жители, на месте работают МЧС, пожарные бригады, скорая помощь, следователи. Место происшествия оцеплено.