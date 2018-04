Полиция считает теракт основной версией инцидента в Торонто

Ранее заместитель шефа полиции Торонто Питер Юн сообщил, что жертвами инцидента стали девять человек. «Мы можем подтвердить, что девять человек погибли и 16 были ранены», - сказал он (цитата по ТАСС). Позже стало известно, что скончался еще один пострадавший.

Между тем местные СМИ узнали личность водителя, совершившего наезд на пешеходов.

По данным телеканала CBS News, речь идет о 25-летнем Алеке Минассяне.

Некоторые журналисты, ориентируясь на фамилию подозреваемого, предполагают, что у него могут быть армянские корни. По другим данным, он канадец курдского происхождения.





Отметим, что в социальных сетях появилась видеозапись задержания Минассяна. На ней видно, как предполагаемый террорист изо всех сил пытается спровоцировать полицейского на стрельбу, выдавая мобильный телефон за пистолет. Несмотря на все его усилия, правоохранитель не стал открывать огонь, благодаря чему водителя удалось задержать живым.





Watch the Gunmen in Toronto pretend his cellphone is a gun, trying to bait police Into shooting him. More Religion of Peace... pic.twitter.com/leVQxPt6TD— Matt Couch 🎙 (@RealMattCouch) April 23, 2018