Индийские СМИ: обвиняемые в убийстве Лиги Скромане признались в содеянном после пыток в полиции

Оба мужчины, обвиняемые в изнасиловании и убийстве гражданки Латвии Лиги Скромане в индийском Керале, признались в содеянном после пыток в полиции, сообщили в воскресенье индийские СМИ со ссылкой на родственников обвиняемых.

24-летний Удаян и его брат Хари были задержаны 24 апреля, 28-летний Умеш - 25 апреля. Обоих в полиции жестоко избивали, рассказали их родственники, не назвавшие своих имен из страха перед полицейскими.

Соседи обвиняемых рассказали, что Удаян работал сантехником, а Умеш - в фирме по доставке продовольствия.

Их родственники сообщили, что подали мировому судье жалобу на грубое обращение полицейских с обвиняемыми, после чего полиция зарегистрировала их задержание.

Местные жители рассказали, что более 100 мужчин были увезены на допрос в полицию, где многих из них жестоко избили.

Как сообщалось, место, где был найден труп Скромане, и ранее служило Умешу территорией для сексуальных утех - он водил туда мужчин. Против него возбуждено 13 уголовных дел, в том числе шесть за нападения сексуального характера и одно за попытку убийства.

Против Умеша дали показания несколько его жертв.

Скромане вместе с обоими мужчинами видели в этом районе несколько людей. Первоначально они молчали, но начали рассказывать об этом полиции после того, как было найдено тело.

Обвиняемые предложили Скромане сигарету с марихуаной и увели ее в мангровый лес, где изнасиловали и задушили.

В Индию Лига Скромане, страдающая депрессией, прибыла для лечения в аюрведическом центре вместе с сестрой. Без ведома сестры Лига покинула центр, и почти в течение месяца о ее судьбе ничего не было известно.