В России отреагировали на новые санкции ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным недружественным шагом персональные санкции Евросоюза, которые были введены против пяти россиян за участие в организации российских президентских выборов в аннексированном Крыму. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС», - отметила Захарова.

По ее словам, новые ограничительные меры Европейского союза «в очередной раз» показывают его «истинное отношение» к жителям Крыма, к его интересам, желаниям и надеждам.

«Забыв о высоких принципах демократии и правах человека, в Брюсселе настойчиво стремятся наказать тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове», - сказала Захарова.

Она отметил, что в самом Евросоюзе всем давно очевидна бесполезность антироссийских санкций, которые превратились в «ритуальные демонстрации внутриесовской солидарности».

Захарова также подчеркнула, что на практике единственное, чего добились в ЕС с помощью санкций - это «накопление раздражителей», которые мешают выстроить взаимовыгодный диалог и сотрудничество с Россией.