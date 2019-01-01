Литва планирует восстановить рельсовые пути на участке Мажейкяй-Реньге в 2019 году

Литва планирует восстановить ранее разобранные рельсовые пути на участке Мажейкяй-Реньге в 2019 году, сообщил агентству ЛЕТА литовский министр транспорта Рокас Масюлис на проходящем в Лейпциге ежегодном Международном транспортном форуме Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

«Восстановление рельсовых путей Мажейкяй-Реньге планируется начать и закончить в 2019 году», - сказал он.

План восстановления рельсовых путей Литва уже согласовала с Еврокомиссией,

добавил он.

Литва демонтировала участок железной дороги Мажейкяй-Реньге в 2008 году. По просьбе Латвии и Польши Еврокомиссия (ЕК) начала расследование и заключила, что, разобрав рельсовые пути на этом участке, Литва сделала невозможной доставку грузов железными дорогами Латвии и тем самым незаконно ограничила конкуренцию.