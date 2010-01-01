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Трехлетняя норма осадков за день: циклон в Йемене и Омане унес жизни уже 10 человек

Русский TVNET
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Фото: KAMRAN JEBREILI / TT NYHETSBYRÅN

Циклон «Мекуну» в Йемене и Омане унес жизни уже десяти человек, еще 30 пропали без вести, сообщили в воскресенье чиновники обоих государств.

Так, на йеменском острове Сокотра погибли семь человек, а пропали - 30. Пропавшие - граждане Йемена, Индии и Судана.

В свою очередь в Омане погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка.

Циклон, достигший суши вечером в четверг, принес сильный ветер с дождем, что вызвало разрушения и наводнения. В третьем по величине городе Омана Салале за день выплата трехлетняя норма осадков.

В районах, затронутых стихией, имеются проблемы с подачей электроэнергии. На время урагана прекратили работу аэропорт и морской порт Салалы.

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