Самолет из Дублина на Ибицу экстренно сел из-за массовой драки на борту

На борту самолета Ryanair, который следовал из Дублина на Ибицу, в минувшие выходные произошла потасовка, в которой приняли участие по меньшей мере 20 пассажиров. Об этом в воскресенье, 17 июня, сообщает Independent.

Капитан воздушного судна вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Парижа. Троих зачинщиков беспорядков в состоянии алкогольного опьянения передали в руки французским правоохранителям.

Инцидент произошел, подтвердил представитель Ryanair Робин Кили.

«Мы не станем терпеть неконтролируемое или разрушительное поведение в любое время, безопасность и комфорт клиентов, экипажа и самолетов являются нашим приоритетом номер один», - заявил представитель Ryanair Робин Кили.

По словам Кили, авиадебоширы начали употреблять спиртное в аэропорту Дублина в начале дня до вылета, который был запланирован на 8.50 по местному времени. В этой связи авиакомпания призвала к запрету на выпивку до 10 утра в аэропортах.

Напомним, неделей ранее, также во Франции экстренно сел самолет, летевший на Ибицу. Причиной стал взрыв в салоне секс-куклы, который совершил пьяный пассажир.