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Видео: мотоциклист, гнавший со скоростью 167 км/ч, упал при виде полиции

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

В пятницу вечером двигавшийся по шоссе Яясмяэ-Хаапсалу со скоростью 167 км/ч мотоциклист упал при виде полицейской машины.

В пятницу вечером полицейские ехали по шоссе Яясмяэ-Хаапсалу. Патруль зафиксировал мотоцикл, двигавшийся в противоположном направлении со скоростью 167 км/ч, и передал эту информацию другому патрулю, ехавшему чуть позади, сообщил пресс-секретарь полиции Сейко Куйк.

Видео ЗДЕСЬ!

Мотоциклист, увидев полицейскую машину с проблесковыми маячками, упал на большой скорости, однако, к счастью, от худшего его спасло хорошее защитное снаряжение. Мотоциклист был трезв и с водительскими правами, врачебная помощь ему не понадобилась. По факту превышения скорости начато дело о проступке.

По словам полиции, езда на такой скорости - лихачество и наплевательское отношение к другим участникам движения, особенно в дождливую погоду. Только благодаря счастливому стечению обстоятельств эта поездка закончилась благополучно.

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