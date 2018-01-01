Названы самые привлекательные для трудовых мигрантов страны

Самыми привлекательными странами мира для трудовых мигрантов в 2018 году стали США и Германия. Это следует из результатов исследования Decoding Global Talent, передает «Интерфакс».

Исследование проводилось с января по апрель этого года совместно немецким сайтом по трудоустройству StepStone и аудиторской компанией The Boston Consulting Group (BCG). В его ходе было опрошено примерно 366 тыс. граждан в 197 странах.

На третьем месте по привлекательности находится Канада, на четвертом - Австралия, на пятом - Великобритания, на шестом - Испания. В 2014 году Германия занимала только четвертую строчку.

В рейтинге привлекательности городов для мигрантов столица Германии Берлин находится на третьем месте, а возглавляет список Лондон. Хотя Великобритания в ходе Brexit теряет в привлекательности, Лондон как глобальный бренд сохраняет ее. За Лондоном самый любимый иностранцами город для работы - Нью-Йорк, далее следуют Берлин, Барселона, Амстердам, Дубай и Лос-Анджелес.