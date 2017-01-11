Что нужно знать о безопасности детей в Интернете

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

В XXI веке одинаково важно соблюдать безопасность как в физическом, так и в виртуальном мире. Каковы главные риски, которым подвержены дети в Интернете, какими знаниями о безопасности в Сети должны обладать родители, чтобы они могли защитить своих детей, и какие ошибки чаще всего допускают сами родители?

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Всемирная сеть предоставляет практически неограниченные возможности для обогащения знаний и общения, но вместе с тем

в ней таится не меньше опасностей, которые особенно угрожают самой любознательной и не подготовленной к мошенничеству части общества — детям.

Социальный педагог Валмиерской средней школы Виестура, посол программы «Как быть родителями в XXI веке?», осуществляемой в рамках Инициативы Amigo для семейного счастья, Ивета Упите, эксперт учреждения по устранению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Гинтс Малкалниетис и отец четверых детей, журналист Ансис Богустовс делятся советами, как подготовить ребенка к безопасному пользованию Интернетом и как решать связанные с безопасностью проблемы.

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Начинать нужно с самого детства

Освоение Интернета можно начинать тогда, когда у ребенка возникает к этому более-менее серьезный интерес. Даже в двухлетнем возрасте. Родителям важно уже с раннего детства формировать диалог с малышом, четко обозначая, что можно и чего нельзя делать в Интернете. В этом возрасте родители должны идти навстречу и быть доступными, чтобы дети могли получить ответы на свои вопросы.

«Если ребенок не может достучаться до родителей, то он начинает искать других помощников, и обычно ими становятся друзья со своей интерпретацией.

Если ребенок знакомится с цифровой средой таким способом, то позже поставить ограничения будет сложнее», — говорит И. Упите.

Надо говорить об угрозах

«Тяжелее всего дети страдают от психологических атак — моббинга, боссинга и других вредоносных действий своих ровесников, а также от компьютерных вирусов. К сожалению, любопытство заставляет детей открывать любые присланные им вложения, кликать на ссылки и картинки. Поэтому ребенка нужно приучать к тому, что

у него есть свой аккаунт, свой виртуальный мир, в котором он должен жить ответственно, а в случае возникновения проблем обращаться к родителям»,

— подчеркивает Г. Малкалниетис, рекомендуя родителям хотя бы в самом начале использовать специальные фильтры и надежные серверы DNS, которые не позволят детям посещать неподходящие сайты и защитят от вирусов. Это родители должны сделать самостоятельно, не полагаясь на то, что ребенок всегда будет поступать разумно.

«У детей еще не выработалось это ощущение опасности и безопасности в Интернете. Они еще не осознают, в какой именно момент выходят на «тонкий лед». Мои дети смотрели на меня широко распахнутыми глазами, когда я рассказывал им о том, что в Интернете за фотографией какой-нибудь девочки может скрываться «злой дядька», — вспоминает А. Богустовс.

Родители должны быть образованными

«Чтобы помочь детям освоить Интернет, сначала его должны освоить сами родители.

Именно компетентность родителей поможет ребенку стать более взрослым и понять, что ему можно делать, а чего нельзя.

Мой опыт показывает, что родители не так уж хорошо разбираются в этих вопросах», — говорит И. Упите.

А. Богустовс полностью с ней согласен: «Мы с женой наконец-то стали активными пользователями Facebook, но оказалось, что наши дети там больше не живут. Мы уже не успеваем за ними. Мое поколение в отчаянии из-за того, что мы больше не знаем, на каких страницах дети проводят время и как они это делают».

Нужно наблюдать за поведением детей

Если ребенок начинает держаться замкнуто и отстраняется от других членов семьи, а в его поведении проявляются тревожность и нервозность, возможно, причину проблемы следует искать в цифровой среде. Обычно родители начинают реагировать только на этой последней стадии — тревожности и нервозности.

Главное — сесть и начать разговор, добиться открытости и доверия, чтобы ребенок рассказал, что же на самом деле происходит.

Это станет первым шагом к решению. «Умные родители понимают, что телефон для ребенка — как вторая кожа. Если его отнять в целях наказания, то это значит практически остановить жизнь ребенка», — предупреждает И. Упите.

Инициатива Amigo для семейного счастья совместно с психологом Эдмундом Ванагсом разработала учебную программу «Как быть родителями в XXI веке?». Она касается весьма актуальной для современных семей темы — как сформировать привычки ответственного пользования мобильными технологиями и как обсуждать эти вопросы со своими детьми.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Имена послов программы, а также список представленных школ можно найти ЗДЕСЬ

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