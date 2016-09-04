Андрей Аршавин
 

Андрей Аршавин. Фото: AP/Scanpix

Жена Андрея Аршавина Алиса в социальной сети Instagram сообщила о рождении дочери. Примечательно, что в начале февраля 2017 года появилась информация о том, что у пары родился сын.

В Сети появляется все больше и больше противоречивой информации о четвертом ребенке Андрея Аршавина. Сначала сообщалось, что жена футболиста Алиса родила мальчика – об этом рассказали соратники спортсмена по клубу еще 1 февраля.

Теперь же, спустя неделю, высказалась о ребенке сама мать. Она написала в социальной сети Instagram, что родила Аршавину девочку. По словам супруги футболиста, роды прошли 11 февраля, передает «Стархит».

Реклама

Instagram

Таким образом, остается непонятным, как соратники Аршавина по клубу могли поздравить его с рождением ребенка за 10 дней до родов. Тем не менее факт остается фактом: сын Аршавина оказался дочерью.

Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились 1 сентября 2016 года. Торжество прошло достаточно скромно. Дата церемонии до последнего держалась в секрете, рассказал один из гостей. "Даже для некоторых родственников это было неожиданностью, – рассказал он.

Как писали Dni.Ru, ранее футболист состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. Они прожили вместе девять лет, у них родились трое детей. В 2012 году Аршавин и Барановская расстались.

Еще по этой теме
Аршавин отдаст бывшей гражданской жене половину доходов

Аршавин отдаст бывшей гражданской жене половину доходов

Футболист Андрей Аршавин официально женился

Футболист Андрей Аршавин официально женился


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Найдены причины последнего массового вымирания Hi-Tech

Найдены причины последнего массового вымирания

Турецкие военные погибли под ударом авиации РФ; Путин извинился Новости

Турецкие военные погибли под ударом авиации РФ; Путин извинился

Естественная Красота Юлии Ковальчук привела фанатов в восхищение Showbiz

Естественная Красота Юлии Ковальчук привела фанатов в восхищение

СМИ узнали новые подробности телефонного разговора Трампа с Пути Новости

СМИ узнали новые подробности телефонного разговора Трампа с Пути

Литва: Россия демонстративно готовится к войне Новости

Литва: Россия демонстративно готовится к войне

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 