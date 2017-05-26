7 лайфхаков для удобства и порядка в доме: спасибо скажете!

 

Фото: скриншот видео

Порядок в доме поддерживать надо, хотя это не так легко, как хотелось бы. То одежда в шкаф не помещается, то с вешалок все сваливается, то вытягивается на тех же самых вешалках, а уж эти горы носков и белья... Счастье, что есть люди, которые находят простые решения всем знакомых «домашних проблем» и с удовольствием делятся своими находками в социальных сетях. Смотрите ролик и берите на заметку 7 таких лайфхаков!

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