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Где мальчик, а где девочка? С детьми князя Монако что-то не так…

Limon.ee
Княгиня Монако Шарлен и ее супруг Альбер II | Фото: AP/Scanpix

У 39-летней княгини Монако Шарлен и ее супруга Альбера II подрастают очаровательные близнецы – принц Жак и принцесса Габриэлла.

Как это принято во многих странах и культурах,

Жака и Габриэллу одинаково одевают, делают похожие прически. Тем не менее одни из последних фото близнецов вызвали немало вопросов в Сети.

«Где девочка, а где мальчик?» - задаются похожими вопросами пользователи Twitter.

А что скажете вы? Удалось ли вам с первого взглядя понять, кто из близнецов Жак, а кто Габриэлла?

Княгиня Монако Шарлен с детьми
FOTO: REUTERS/Scanpix

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