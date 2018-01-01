Новогодние приметы на удачу: как встретить 2018 год Желтой Собаки

Новый год действительно можно назвать волшебным праздником. С ним связано множество примет, которым необходимо следовать, чтобы в ближайшем будущем обрести счастье.

Каждый год мы основательно готовимся к главному празднику. В любой семье существуют определенные традиции, которые соблюдаются ежегодно: правильное оформление стола, приготовление блюд, украшение елки и, конечно же, обмен подарками. Также существует множество примет, которые необходимо соблюдать, чтобы следующий год был для вас успешным.

Наступает год Желтой Земляной Собаки, и встречать его нужно особенно. Ведь несмотря на доброту и преданность этого животного, оно очень придирчивое.

Эксперты подобрали для вас новогодние приметы, опираясь на которые вы обретете счастье, любовь и богатство в новом году.

Приметы на Новый 2018 год: привлекаем удачу

Украшение и уборка дома являются важной частью подготовки к Новому году. Если следовать приметам, то традиционные новогодние хлопоты помогут вам привлечь удачу и богатство, а новая хозяйка вознаградит вас за старания.

Уборку в доме необходимо провести заранее, так как 31 декабря и 1 января следует избегать грязной работы, чтобы в следующем году избежать финансовых убытков.

Убираться следует тщательно, вытирая пыль даже в самых труднодоступных местах. К наступлению праздника ваше жилище должно быть чистым.

Во время уборки необходимо без жалости избавиться от старых вещей, с которыми связаны плохие воспоминания.

Новый год — это начало новой жизни, и ее нужно начинать с чистого листа. Если следовать этой примете, то в будущем вас ожидает счастье и множество приятных моментов.

За день до наступления Нового года и после него нельзя выносить мусор. Вместе с ним вы можете избавиться от своей удачи.

На новогоднем столе не должно быть грязной и битой посуды. Наоборот, желательно использовать самую лучшую и дорогую. Таким образом вы сможете избежать бедности, а в финансовом плане следующий год будет для вас успешным.

На новогодней елке также не должно быть старых и битых игрушек. Испорченные вещи обладают негативной энергией, а она является барьером на пути к успеху.

Если в вашем доме есть собака, то не забудьте порадовать ее в новогоднюю ночь. В миске обязательно должны быть ее любимые лакомства. Ни в коем случае не ругайте и не обижайте своего питомца — покровительнице 2018 года это точно не понравится.

На новогоднем столе должно быть много блюд — это принесет достаток в новом году. Недоеденную еду нельзя выбрасывать в мусор, поэтому пусть угощений будет много, но порции должны быть небольшими.

Мясо — излюбленный продукт новой покровительницы.

Постарайтесь приготовить как можно больше мясных блюд, чтобы порадовать Собаку, и тогда следующий год станет для вас по-настоящему счастливым.

Шампанское является традиционным новогодним напитком, и оно должно присутствовать на каждом столе. Если, наполняя бокалы, вы налили себе остатки, значит, в следующем году вас ждет достаток.

Чтобы привлечь богатство, необходимо положить на новогодний стол крупную купюру. Потратить ее можно только после 1 января.

Денежные долги привлекают негативную энергию. Чтобы следующий год стал для вас удачным, необходимо избавиться от них до наступления праздника.

Если 31 декабря вы увидите около своего дома собаку, не пройдите мимо — обязательно накормите ее, тогда будущий год будет для вас безбедным.

Хороший знак, если в ночь с 30 на 31 декабря вам приснится собака или щенок. Значит, следующий год станет для вас счастливым.

Если перед Новым годом вы приобретете или получите в подарок щенка, он станет вашим талисманом.

Зимой можно увидеть много голодных и бездомных собак. Приютив животное перед Новым годом, вы обретете счастье.

Если после новогодней ночи вы проснетесь от собачьего лая, значит, вы сумели порадовать покровительницу, и весь год она будет помогать вам.

Если во время трапезы в пище вам попалась косточка, в начале 2018 года ждите хороших новостей.

С елки упала игрушка — ожидайте прибавления в семье.

Собака — игривое и веселое животное, поэтому в праздник нельзя грустить и плакать, иначе в следующем году вас ожидают несчастья.

Если перед праздником у вас потерялась собака, ждите крупных потерь в 2018 году.

Услышать, как питомец скулит в новогоднюю ночь — к неудачам и неприятностям.

Если перед Новым годом из дома убежала собака, значит, вскоре вас ждут проблемы, которые вы сможете с легкостью разрешить, если заведете нового щенка.

Если на окнах вы увидите силуэт собаки, ожидайте крупное денежное вознаграждение.

Услышав мяуканье кошки, ожидайте новых соседей, с которыми у вас будут враждебные отношения.

Встретить собаку 31 декабря — хорошая примета. Значит, скоро вы обретете верного и преданного друга.

Если 1 января на улице вас окружила стая собак, значит, вы разозлили новую хозяйку. Чтобы исправить это, соберите все угощения, которые остались с новогоднего стола, и накормите бездомных животных.

Если в новогоднюю ночь вы погладите собаку, то следующий год станет для вас благоприятным. Если в ответ на вашу ласку животное виляет хвостом — ждите новую любовь.

Постарайтесь поздравить как можно больше людей: позитивная энергия подарит вам удачу в новом году.

Собака — животное неприхотливое, но безразличие может обидеть ее. Подготовка к празднику является очень важным процессом, иначе гнев покровительницы неизбежен. Чтобы 2018 год стал для вас успешным, необходимо правильно и оригинально провести новогоднюю ночь, а традиционные блюда дополнят атмосферу праздника.