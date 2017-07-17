Супермодель Миранда Керр стала мамой во второй раз

35-летняя Миранда Керр и ее супруг, 27-летний американский предприниматель Эван Шпигель, стали родителями. Сын знаменитостей появился на свет в Лос-Анджелесе. По данным западных СМИ, новоиспеченная мама и малыш чувствуют себя отлично.

В ноябре прошлого года стало известно о том, что Миранда Керр ждет ребенка от своего супруга Эвана Шпигеля. Пара узаконила свои отношения в 2017-м и не стала тянуть с пополнением.

Как сообщает издание People, сын Керр и Шпигеля появился на свет 7 мая. Новоиспеченные родители назвали малыша Хартом.

«Невозможно описать словами, как мы счастливы, что в нашей семье появился еще один сын», — сообщили супруги журналистам.

Преданные поклонники поздравляют знаменитостей в социальных сетях. Для Миранды Керр этот ребенок уже второй — модель также воспитывает 7-летнего сына Флинна, которого родила в браке с Орландо Блумом. А вот Эван Шпигель стал отцом впервые.

Напомним, модель и предприниматель начали встречаться в 2015 году. В 2017-м пара поженилась:

на скромной церемонии присутствовали всего несколько десятков гостей, а счастливая невеста показала свое роскошное платье Dior только через несколько дней после свадьбы.

К слову, Керр и Шпигель никогда не скрывали, что мечтают о совместном ребенке, однако откладывали это радостное событие до официального оформления отношений. Присоединяемся к поздравлениям и желаем новорожденному и его родителям крепкого здоровья.