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Так не станцует никто! 4-летняя дочь Пугачевой и Галкина зажгла под хит Бейонсе

Русский TVNET/hochu.ua
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза | Фото: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Известный шоумен Максим Галкин и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева частенько хвастаются талантами своих детей - 4-летних Лизы и Гарри. На этот раз поклонники звездного семейства пришли в восторг от артистических и танцевальных способностей дочери артистов.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут очень активным и талантливыми. Недавно они снялись в лукбуке Валентина Юдашкина, затем Гарри показал кулинарные способности, а теперь вот снова отличилась Лиза. Да еще как!

На днях Максим Галкин поделился в своем Instagram забавным роликом.

На видео запечатлено, как его дочь танцует под хит Бейонсе Hello. Причем совершенно очевидно, что танец не постановочный, а малышка просто импровизирует на ходу.

Что ж, импровизация удалась. Лиза станцевала очень эмоционально, продемонстрировав при этом прекрасную пластику и растяжку. Поклонники с восторгом отреагировали на видео и от души похвалили малышку: «Я в шоке. Она прям чувствует, что танцует», «Уже готовая артистка!». Мы полностью согласны. Браво, Лиза!

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