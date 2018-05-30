Рита Дакота рассказала о тяжелейшей послеродовой депрессии

В октябре 2017-го Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями. Поклонники были уверены, что певица легко справляется с новой для себя ролью. Однако на днях молодая мама призналась, что последние полгода находилась в подавленном состоянии.
В конце прошлого года у Риты Дакоты и ее мужа Влада Соколовского родилась дочь Мия. Казалось, что материнство легко дается артистке, а новые хлопоты доставляют только удовольствие. К тому же заботиться о малышке музыкантам первое время активно помогали их родители. Но поддержка со стороны близких не уберегла выпускницу проекта «Фабрика звезд-7» от послеродовой депрессии. Вечером 30 мая певица призналась, что на протяжении нескольких месяцев боролась с апатией и подавленностью.
На откровения Рита решилась, чтобы помочь подписчицам, оказавшимся в аналогичной ситуации. На своей странице в Инстаграме Дакота объяснила, что только недавно смогла выйти из этого жуткого состояния. «Депрессия — это, когда ты живешь себе счастливо, искренне улыбаешься, снимаешь влоги и вот сидишь себе на Бали, рядом красивая здоровая малышка сопит в кроватке, любимый муж вон за окном плавает в бассейне, живая и здоровая мамочка чистит на кухне манго, у тебя есть деньги на карте, друзья на лежаках слушают хип-хоп, менеджер пишет что у тебя новый крутой контракт, а ты смотришь в небо и говоришь «Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть»...» — написала Рита в соцсети.
По словам артистки, она винила себя за то, что у нее вообще возникали подобные мысли. Дакоте было особенно стыдно за свое уныние, когда она читала истории матерей-одиночек из провинции и тяжелобольных детей, которым нужны деньги на лечение. Артистка дала понять, что скоро обязательно расскажет, как победила депрессию. Фанаты поддержали Риту Дакоту и поделились в комментариях к посту своими историями.
#НЕЖНОСТЬ . Часть 1. А теперь расскажу, как было на самом деле. Сказать, что мне страшно - не сказать ничего. Сердце выпрыгивает из груди и пальцы еле попадают по буквам на экране. Я, в принципе, готова к совершенно любой реакции на то, что собираюсь рассказывать вам ближайшую неделю в постах, не готова только к одному - молчать об этом ещё хоть один день... Мне плавать, будь что будет. Можете осуждать меня, кидать копья, меряться письками «у кого жизнь сложнее», отписываться и кричать об этом в комментах. Но если мой рассказ поможет хоть одной девочке из моего миллиона - это уже не напрасно.. Совсем недавно я окончательно выбралась из самой страшной послеродовой депрессии на свете и сейчас я впервые могу говорить об этом с вами, честно и открыто, могу посмотреть на себя и ситуацию со стороны, могу снова дышать. Мне всегда казалось, что депрессия это когда ты лежишь в горе подушек и одеял с красным носом, смотришь «Бриджит Джонс» и ешь фисташковое мороженое, а вокруг тебя горы скомканных салфеток. Но нет. Депрессия это когда ты живешь себе счастливо, искренне улыюаешься, снимаешь влоги и вот сидишь себе на Бали, рядом красивая здоровая малышка сопит в кроватке, любимый муж вон за окном плавает в бассейне, живая и здоровая мамочка чистит на кухне манго, у тебя есть деньги на карте, друзья на лежаках слушают хип-хоп, менеджер пишет что у тебя новый крутой контракт, а ты смотришь в небо и говоришь «Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть»... И в следующую секунду перечисляешь все то что у тебя есть, а у других брошенных матерей-одиночек из глубинки нет, видишь снимки больных детей про сбор денег и НЕНАВИДИШЬ себя за это уныние ещё сильнее, и это замкнутый круг. Сейчас, когда мне удалось выбраться из этого морального днища, и я отчётливо осознаю каждую его причину, я хочу поделиться этой историей с самого начала. И готова сделать это, как бы сложно ни было и как бы сильно сейчас сердце не стучало в висках.. Если вам важно это услышать.....#беременность #мама #маманепрофессия Ph: @dariaegudina
#НЕЖНОСТЬ . Часть 2. Когда-то мне искренне казалось, что я «чайлд фри». Меня не умиляли чужие дети, я не находила с ними общий язык, паниковала, когда кто-то из подруг давал на руки своё чадо подержать, пока та в туалет (иногда я стояла под туалетом с ребёнком на руках и кричала «ты уже всё? а теперь?»), я даже в детстве не играла в пупса с колясочкой, а у моей Барби не было ни Кена, ни пластикового животика с малышом. На отдыхе я выбирала отели, запрещённые для детей, чтобы крики и плач не мешали мне писать музыку. Я была синеволосой пацанкой из рок группы и этот внутренний протест тогда воспринимался мной как крутость и сила, а не как обычные психологические травмы, о наличии которых я узнала сильно позже.. Когда я встретила Влада и влюбилась в него, я прекрасно осознавала, что человек-свет, родители которого счастливо живут в браке всю его жизнь, будет хотеть полноценную семью, с детьми и животными, я понимала, на что я иду. Мне казалось, он смог меня отогреть, в этих отношениях я по истине расцвела, и с детьми всё выйдет само собой, раз я тоже хочу семью, люблю этого человека и хочу строить с ним свою жизнь. Как я ошибалась... Первый раз, когда Влад заговорил со мной о детях не в ключе каких-то мечтаний о будущем, а по-настоящему, про «сейчас», стоя возле мусорки с моей пачкой противозачаточных, я не спала всю ночь. Та ночь, наверное, и стала моим личной точкой отсчета в новой главе моей жизни про «Ну что Рита, а теперь пора тебе познакомиться с собой...». Я помню как первый раз беседовала с психологом на тему своих страхов. Она спросила «..Ну а чего же ты тогда боишься, раз говоришь что любишь своего мужа, доверяешь ему и мечтаешь о большой крепкой семье?». И тут впервые в жизни я сказала это вслух - «Я боюсь доставить своему ребёнку столько же боли, сколько мне доставил мой отец...» и разрыдалась. Продолжать?... #беременность #мама #маманепрофессия
#НЕЖНОСТЬ . Часть 3. Я помню как сидела в запертой ванной и при фонаре делала математику, мне было лет 10, наверное. А в гостиной папа крушил мебель. Я ревела и решала задачки, и обещала себе что никогда не стану рожать людей, если не смогу быть самым лучшим родителем на свете. Я вспомнила эту историю (и ещё сотню подобных) только в работе с психологом. Она была так глубоко запрятана, что я даже не знала, где она хранится и как ее оттуда выковыривать.. Оказывается, гармоничные отношения дочери и отца это самый важный момент в формировании у первой доверия к этому миру. Так что мой долгий болезненный путь к любви к себе вовсе не случаен, но говорить об этом много мне не хочется. Я люблю своего папу несмотря на то что он всегда любил алкоголь, наркотики и криминал больше своей семьи. Это не делает его плохим человеком, но делает слабым; он любит меня как умеет, это его максимум. ...[..].. Я благодарна своему мужу за смелость и решительность. Он безусловный лидер, во всем. В наших отношениях тоже. Если бы не эти его качества, у нас бы не было жилья (на которое мы решились взять ипотеку), у меня не было бы сольного проекта ( это он из стола достал «Полчеловека», отряхнул от пыли и запустил в массы ), я бы не переехала к нему, если бы он силой не перевёз мои вещи в свою квартиру, и Мии бы у нас тоже не было, потому что я бы так и металась между «Да, я тоже хочу ребёнка» и «Нет, я не смогу быть хорошей мамой». ..[..].. Моя беременность была настоящим чудом. Я чувствовала себя суперменом, мне весь мир был по плечу. Я порхала как бабочка, снималась в рекламе, давала концерты, писала артистам хиты и улыбалась другим мамам с обложек мамских журналов. Я думала «пфффф и че это все ноют? Материнство это же так весело и волшебно. В общем я была самой идеальной мамой в мире, пока не родила... ( сегодня будет продолжение, если ждёте) #беременность #мама #маманепрофессия
#НЕЖНОСТЬ . Часть 4. ..[ ].. Знаете, этот мем про «ожидание/реальность». Со мной случилось именно так. В моем ожидании я через пару недель после родов уложила дочь спать в переноске, а сама в спортзале качаю попу, потом еду записывать новую песню, пока Влад катает Мию вокруг студии на колясочке, и потом мы все вместе идём гулять в парк. Короче как у всех клёвых мам в инстаграме. А в моей реальности я с температурой 40 лежу с самым адским в мире лактостазом в бреду, не могу ни ходить, ни носить дочь на руках, ни завязывать шнурки без Влада, потому что у меня симфизит: воспалены и хрящи, и головки тазовых костей, и даже костный мозг, и я не могу больше управлять ни своим телом, ни своими эмоциями. Мне больно 24/7, я чувствую себя унылым бесполезным говном. Это был первый звоночек .. Второй - когда меня посадили на нестероидные противовоспалительные и принудительно сняли с ГВ. Мие было всего 2,5 месяца. Я рыдала несколько дней, Влад держал меня, хлюпающую носом, за руку, когда я запивала таблетку, останавливающую молоко. Мне казалось, что я, делая выбор в пользу своего здоровья под угрозой ходить всю жизнь с палочкой, самая худшая мать в мире. Я действительно думала так о себе, я искренне ненавидела себя тогда. Ну а третий звоночек - это когда до меня впервые в жизни стали вдруг «долетать» эти комментарии.. Я лежу рядом со спящей Мией и отвлекаюсь от физической и моральной боли в сети. А там....А там сотни «хороших матерей» сжигают меня на кострах осуждения, тыкают, говорят страшные вещи. И в момент, когда я максимально уязвима, эти слова берут и внезапно пробираются в сердце.. Сейчас, пережив этот период своей жизни, смотря на это со стороны, я понимаю всё что происходило со мной, я нахожу объяснение каждому своему чувству и каждому страху, каждому таракану. Я понимаю, что за людей всегда говорит их собственная боль. Люди осуждают только то, что боятся обнаружить в себе, или, что ещё чаще - то, что УЖЕ есть в них самих в изобилии. Надо быть сильным, мудрым и целостным человеком, чтобы делать то, что считаешь верным без единой оглядки на общество, осуждающее каждый твой шаг. Увы, когда ты надломлен, это практически невозможно. Вот и у меня тогда не вышло..
#НЕЖНОСТЬ . Часть 5. ..[ ].. Я помню, как выжатая ехала домой в такси на закате в Питере после очередного съемочного дня #НЕЖНОСТИ, ловила тёплые лучи на лице, жмурилась, тихо хлюпая носом, чтобы суровый престарелый таксист ничего не заподозрил, и ревела. От счастья. От освобождения. Закатное небо перестало быть цвета гноя, и снова стало цвета янтаря.. Я отчётливо помню свой первый «вдох», после которого я снова стала ровно и легко дышать. Я помню как неожиданно для съемочного дня я успела домой до Мийкиного ночного сна, укачала ее и рухнула без сил рядом. Я обнимала своего любимого микро-человечка, уткнувшись носом в ее шею, которая так сладко пахнет печенюшками, и благодарила вселенную за всё что мне нужно было пережить. Я благодарила Бога за эту боль, и это впервые было искренне! Теперь я понимаю, для чего мне нужен был этот урок, нужна была вся эта боль, в чем был ее СМЫСЛ и в чем была моя роль и миссия. Я как вечный космический корабль - снова оказалась лишь транслятором. Иногда я чувствую себя огромным оголенным нервом, принимающим из космоса информацию, которую после должна передавать людям, преобразовывая в творчество. И эта работа больше не принадлежит мне, я вижу как она уплывает большим спокойным кораблем в шумные рваные волны человеческих реакций..А я будто со стороны смотрю на то как вся моя боль трансформировалась в идею, идея - в эту песню, песня - в это видео, а видео- в огромный социальный проект, который, возможно, излечит ни одну человеческую душу. По крайней мере, я мечтаю о том, чтобы случилось именно так.. Через считанные часы выйдет моя #НЕЖНОСТЬ и все собранные деньги от просмотров и скачиваний я отдам тем брошенным одиноким девочкам, которые сейчас нуждаются в психологической и финансовой помощи.. Тем, у кого настоящий экзистенциальный кризис и жизненные ориентиры так сильно размыты, что кажется будто жизнь теперь всегда будет одной огромной борьбой с болью. Я знаю, что это не так. Теперь знаю.. Наверное, я буду продолжать эту историю, раз она так тронула тысячи людей в моем директе и комментах. Но пока мне совсем не хочется больше ничего говорить. Когда творчество достойное - оно говорит само за себя. Я очень надеюсь, что мое - такое.
С этой крошкой мы каждый раз стараемся сделать для вас что-то интересное, работаем над новыми песнями, новыми клипами, влогами и т.д. Вы всегда находитесь по ту сторону экрана и честно говоря уже хочется периодически убирать между нами этот барьер и выходить с вами в прямой контакт! Каким образом это можно сделать? Как мне кажется- это наши концерты, какие-нибудь фан-встречи, мастер-классы и прочие активности! Если вы ЗА, то обозначьте это под данным постом, заодно напишите свой город и мы будем стараться придумать как это реализовать! Сегодня большой праздник и не только потому что «День защиты детей», а ещё потому что у нас сегодня большая ПРЕМЬЕРА! Моя Рита выпускает очень мощную, глубокую, личную работу... я ещё сегодня обязательно об этом напишу отдельно и выложу кусок потрясающе трогательного и максимально честного видео, а пока вы можете пойти на ее страницу и прочитать последние посты на тему этой работы и вещей о которых она обычно молчит... в этих постах, как и в песне «Нежность» все по настоящему и наизнанку, мы не боимся стоять перед вами «голыми»... вообще хочется как можно меньше масок в этом мире! #владсоколовский #ритадакота #соколовскийидакота #музыка #творчество #искуство #песня #клип #июнь #нежность