Рита Дакота рассказала о тяжелейшей послеродовой депрессии

#НЕЖНОСТЬ . Часть 1. А теперь расскажу, как было на самом деле. Сказать, что мне страшно - не сказать ничего. Сердце выпрыгивает из груди и пальцы еле попадают по буквам на экране. Я, в принципе, готова к совершенно любой реакции на то, что собираюсь рассказывать вам ближайшую неделю в постах, не готова только к одному - молчать об этом ещё хоть один день... Мне плавать, будь что будет. Можете осуждать меня, кидать копья, меряться письками «у кого жизнь сложнее», отписываться и кричать об этом в комментах. Но если мой рассказ поможет хоть одной девочке из моего миллиона - это уже не напрасно.. Совсем недавно я окончательно выбралась из самой страшной послеродовой депрессии на свете и сейчас я впервые могу говорить об этом с вами, честно и открыто, могу посмотреть на себя и ситуацию со стороны, могу снова дышать. Мне всегда казалось, что депрессия это когда ты лежишь в горе подушек и одеял с красным носом, смотришь «Бриджит Джонс» и ешь фисташковое мороженое, а вокруг тебя горы скомканных салфеток. Но нет. Депрессия это когда ты живешь себе счастливо, искренне улыюаешься, снимаешь влоги и вот сидишь себе на Бали, рядом красивая здоровая малышка сопит в кроватке, любимый муж вон за окном плавает в бассейне, живая и здоровая мамочка чистит на кухне манго, у тебя есть деньги на карте, друзья на лежаках слушают хип-хоп, менеджер пишет что у тебя новый крутой контракт, а ты смотришь в небо и говоришь «Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть»... И в следующую секунду перечисляешь все то что у тебя есть, а у других брошенных матерей-одиночек из глубинки нет, видишь снимки больных детей про сбор денег и НЕНАВИДИШЬ себя за это уныние ещё сильнее, и это замкнутый круг. Сейчас, когда мне удалось выбраться из этого морального днища, и я отчётливо осознаю каждую его причину, я хочу поделиться этой историей с самого начала. И готова сделать это, как бы сложно ни было и как бы сильно сейчас сердце не стучало в висках.. Если вам важно это услышать.....#беременность #мама #маманепрофессия Ph: @dariaegudina

