Рита Дакота рассказала о тяжелейшей послеродовой депрессии

В октябре 2017-го Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями. Поклонники были уверены, что певица легко справляется с новой для себя ролью. Однако на днях молодая мама призналась, что последние полгода находилась в подавленном состоянии.

В конце прошлого года у Риты Дакоты и ее мужа Влада Соколовского родилась дочь Мия. Казалось, что материнство легко дается артистке, а новые хлопоты доставляют только удовольствие. К тому же заботиться о малышке музыкантам первое время активно помогали их родители. Но поддержка со стороны близких не уберегла выпускницу проекта «Фабрика звезд-7» от послеродовой депрессии. Вечером 30 мая певица призналась, что на протяжении нескольких месяцев боролась с апатией и подавленностью.

На откровения Рита решилась, чтобы помочь подписчицам, оказавшимся в аналогичной ситуации. На своей странице в Инстаграме Дакота объяснила, что только недавно смогла выйти из этого жуткого состояния. «Депрессия — это, когда ты живешь себе счастливо, искренне улыбаешься, снимаешь влоги и вот сидишь себе на Бали, рядом красивая здоровая малышка сопит в кроватке, любимый муж вон за окном плавает в бассейне, живая и здоровая мамочка чистит на кухне манго, у тебя есть деньги на карте, друзья на лежаках слушают хип-хоп, менеджер пишет что у тебя новый крутой контракт, а ты смотришь в небо и говоришь «Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть»...» — написала Рита в соцсети.

По словам артистки, она винила себя за то, что у нее вообще возникали подобные мысли. Дакоте было особенно стыдно за свое уныние, когда она читала истории матерей-одиночек из провинции и тяжелобольных детей, которым нужны деньги на лечение. Артистка дала понять, что скоро обязательно расскажет, как победила депрессию. Фанаты поддержали Риту Дакоту и поделились в комментариях к посту своими историями.